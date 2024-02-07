الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور توفر حياة كريمة للمواطنين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أشاد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال عابد، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن توجيهات الرئيس السيسي اليوم تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

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وأكد علاء عابد أن الرئيس السيسي دائمًا يشعر بالمواطنين، ويسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

يشار إلى أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقرر السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

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