النائب علاء عابد يشكر الرئيس على اهتمامه بذوي الهمم

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصري تضمن العديد من المواد التي نصت صراحة وألزمت الدولة بحماية حقوق ذوي الهمم ودمجهم فيي المجمع بصورة كبيرة، حيث نصت المادة 81 من الدستور على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

ووجه النائب علاء عابد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاهتمامه بالأشخاص ذوي الهمم، منذ توليه المسئولية، لافتًا إلى أن صندوق "قادرون باختلاف" يأتي متماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانًا كبيرًا لدى أبناء الشعب المصري.

وتابع عابد: "أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذى نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من اجل تعيين مدير تنفيذى للصندوق أن يكون من ذوى الإعاقة لأنه أكثر الأشخاص على يقين بمشاكل هذه الشريحة من المجتمع".

ووجه سؤالاً لوزير القوى العاملة قائلا: "هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، واعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%".

وقال النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبًا 11.3% من التعداد السكاني من ذوي الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.