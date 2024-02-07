الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة الوطنية: قرارات الرئيس توفر غطاءً آمنًا وحماية اجتماعية للمواطنين

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

أشاد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالقرارات الصادرة من الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، مشددًا علي ان الحزمة سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل وتتمثل في زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء.

أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بأن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد ايضًا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من اجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الاقليمية والدولية.

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وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل علي تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.

أضاف اللواء رؤوف السيد علي انه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدًا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودى الدخل بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدًا عن شعبه وعلي دراية باحوالهم ومشاكلهم.

اللواء رؤوف السيد علي عبد الفتاح السيسي حزمة اجتماعية التحديات الاقتصادية زيادة أجور العاملين

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