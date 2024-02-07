الأربعاء 07 فبراير 2024
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سياسي

الحركة الوطنية: معارض أهل رمضان تخفف العبء على محدودي الدخل

محمد مجدي
محمد مجدي

أكد د.محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أهمية معارض أهلاً رمضان لتخفيف العبء على كاهل محدودي الدخل في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الكثير من السلع، بجانب استغلال بعض التجار للأزمة في رفع أسعار السلع الاستراتيجية، موضحًا أن ضرورة لزيادة منافذ معرض أهل رمضان بالمحافظات سواء بأماكن ثابتة أو متنقلة، لضمان وصول السلع المعروضة إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

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أضاف مجدي أن معارض أهل رمضان سيكون لها دور كبير في ضبط الأسواق ومواجهة جميع صور احتكار السلع من بعض التجار ودعم الفقراء ومحدودي الدخل خاصة قبل حلول شهر رمضان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل.

أشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى أنه يجب على الجميع التكاتف لصالح المواطن، سواء الحكومة أو التجار بتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة مع أهمية تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.

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أوضح أن معارض أهل رمضان فرصة مهمة لحماية الأسرة من جشع التجار وتدفع الأسواق إلى توفير السلع بأسعار عادلة، مطالبا بضرورة الرقابة الفعالة للتأكد من توافر وتنوع السلع في المعارض بالكميات المناسبة في مختلف محافظات الجمهورية، بجانب سهولة الحصول عليها.

لفت أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن معارض أهل رمضان تمثل رسائل طمأنة لمحدودي الدخل في تأمين احتياجاتهم السلعية وسط ارتفاع الأسعار بالأسواق، ودعم المواطنين في ظل أزمة التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ومنع محاولات البعض استغلال طبيعة المرحلة الراهنة من أجل التربح السريع.

الدكتور محمد مجدي حزب الحركة الوطنية معارض سلع أسعار مخفضة اهلا رمضان

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