السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد عبد الجواد: مصر تواصل اتصالاتها لوقف إطلاق النيران في غزة

غزة
غزة

قال أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن اننا نوجه التحية لكل الأحزاب ومجلس القبائل العربية وكل الحضور في مؤتمر اليوم ، مؤكدًا نشعر جميعنا بالألم لمعاناة 2 ونصف مليون فلسطيني يعيشون في أزمة، وسط ازدواجية المعايير التي يقوم بها المجتمع الدولي تجاه غزة، لافتاً أن قطاع غزة يعيشون بدون إمدادات الحياة مخالفة وصمت دولي فاضح.

وأضاف في كلمته بمؤتمر صوت غزة من القاهرة، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتصالاتها لوقف إطلاق النيران وتهدئة الأوضاع في غزة، ومحاولة لحل الأزمة القائمة، متابعًا أن الأحداث الجارية تكشف عن العديد من التحديات التي تواجه مصر من بينها مخطط التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

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وتابع أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية من انتهاكات لا يمكن أن يستمر وهو ما أكدت عليه الدولة المصرية وتبعث رسالة تضامن اليوم لكل الشعب الفلسطيني، والرسالة الثانية هي تأييد الدولة المصرية في موقفها ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

صوت غزة من القاهرة

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية المنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماه الوطن مستقبل الوطن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن القبائل العربية قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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