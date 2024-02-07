الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قرارات السيسي «تاريخية» وتعكس انحيازه التام للمواطنين

د.ناصر عثمان
د.ناصر عثمان

أشاد د.ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، الأربعاء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل لـ6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000-1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، واصفًا إياها بـ «التاريخية».

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان إن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتستهدف بالأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية والتي بموجب التوجيهات سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يؤكد قطعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.

وأكد عثمان أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي، مهام المسئولية وهو ينتصر للعدالة الاجتماعية وينتصر دائمًا لكل ما هو صالح للمواطن المصري، واعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن  تقديم الدعم لكل فئات الشعب.

وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية بمجلس النواب، فإن تلك القرارات تؤكد اهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة لحمايه البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة إلا أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة.

النائب الدكتور ناصر عثمان قرارات الرئيس السيسي زيادة أجور العاملين الأعباء المعيشية القيادة السياسية

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