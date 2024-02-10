مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع لوضع أجندة المحور الاقتصادى

انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم السبت، لمناقشة أجندة المرحلة الثانية من الحوار، ووضع أجندة المحور الاقتصادى، والقضايا الاقتصادية العاجلة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز عليها وطرح حلول بشأنها.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد وجّه الشكر إلى الرئيس السيسى على قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، معتبرًا أن هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطنى حول القضايا الاقتصادية الحالية، وهو ما دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، ليرشد المشتركين فيه نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد فى نفس الوقت على بناء اقتصاد مصرى قوى ومتقدم ومستقل.

وأضاف المجلس في بيان: «ينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أى تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسى الذى قصده الرئيس من ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين فى ظل الظروف الراهنة».