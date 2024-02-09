قيادي بـ"مستقبل وطن": تصريحات "بايدن" محاولة خبيثة لصرف النظر عن جرائم الاحتلال

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن بيان رئاسة الجمهورية ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح، جاء هادئًا قويًا ومتزنًا وفنّد الحقائق الكاملة التي يعرفها العالم أجمع.



وأضاف سعيد، في تصريحات له، أن البيان أكد ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، واستمرار جهودها لتحقيق السلام الشامل واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي نوع من ممارسة الضغط السياسي على مصر لتنحيتها عن دعم القضية ومحاولة خبيثة لابعاد الأنظار عن الجرائم الصهيونية بحق النساء والأطفال.



وتابع: "البيان جاء قويًا نابعًا من قوة مصر وقيادتها السياسية، وأرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر لم ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأنها لن تنزلق لحرب التصريحات والاتهامات الموجهة والتي يعلم الجميع محض كذبها".

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أنه لولا مصر وتحركاتها لانفاذ المساعدات والتوصل لاتفاق مؤقت لوقف اطلاق النار لكانت نتائج الحرب الصهيوينة على غزة وآثارها المدمرة أضعافًا وأضعافًا، وهو الأمر الذي شهد به أيضًا وزير الخارجية الأمريكي.