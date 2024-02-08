قيادى بـ"مستقبل وطن" يثمن حزمة الإجراءات الاجتماعية لدعم المواطنين

وصف د.بلال بدوي، عضو حزب مستقبل وطن، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس السيسى بـ"التاريخية" وغير المسبوقة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأكد عضو "مستقبل وطن" أن القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، وشعور الرئيس بالمواطن، وتأتى كاستمرار للتوجيهات الخاصة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع بلال: "القرارات تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والتخفيف من تداعيات آثار الأزمات التي طالت العالم وأثرت سلبًا، بشكل كبير، على اقتصاديات دول كبرى، مشيدًا بزيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي.

وأكد عضو "مستقبل وطن"، أن الرئيس السيسى حريص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم، لمواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية