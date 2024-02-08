الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق النواب" مثمنة توجيهات الرئيس لرفع الأعباء عن المواطن: قرارات تاريخية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرارات التاريخية وغير المسبوقة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد سلطان أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية على أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيد على شعور الرئيس السيسي بالمواطن المصري البسيط.

كما أكد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا، في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كل المستويات بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

سلطان: مصر فى عهد السيسي قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة

وأضاف سلطان أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست آثارها على اقتصادات العالم، إلا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد، وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتدعم أهداف الجمهورية الجديدة.

خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور تاريخية

برلمانى: قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور خطوة ذكية وجريئة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كل هذه الخطوات تمثل خطوة استباقية جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأمس، قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

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