الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطنون يشكرون الرئيس السيسى بعد التوجيه بحزمة حماية اجتماعية جديدة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" آراء المواطنين في قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تضمن عدة قرارات أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وقال أحد المواطنين لكاميرا "إكسترا نيوز": "قرارات الرئيس السيسي كويسة جدًا في ظل غلاء الأسعار خصوصًا لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة"، مؤكدًا أن القرارات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

فيما أكد مواطن آخر على ضرورة أن تراقب الحكومة الأسعار في الأسواق، مضيفًا: "لازم الحكومة تتابع الأسعار لأن كل يوم السلع بسعر مختلف".

مواطن: قرارات الرئيس جاءت في الوقت المناسب في ظل غلاء الأسعار

وتابع آخر: "القرارات كويسة لكن لازم ننظر إلى ارتفاع الأسعار".

ووجه مواطن آخر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة، مؤكدًا أن المواطن في أمس الحاجة لتلك الزيادات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد آخر أن القرارات جاءت في الوقت المناسب في ظل غلاء الأسعار وما يمر به المواطن، مضيفًا: "نشكر الرئيس السيسي على تلك القرارات".

وتابع آخر: "زيادة الأجور هتساعد الناس بشكل كبير على مواجهة غلاء الأسعار، ونشكر الرئيس على إحساسه بالشعب"، فيما قال آخر: "الرئيس يفكر في الناس وفي غلاء المعيشة ووجه بزيادة الأجور لإعانة المصريين على ظروف الحياة الصعبة".

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قرارات الرئيس السيسي قرارات الرئيس اكسترا نيوز

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: مستمرون فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وضبط الأسواق

أستاذ استثمار: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة ومتفردة فى موقعها الجغرافى

شادى زلطة: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تاريخية وتوقيتها مهم

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "اكتفيت من التعليم بعد الابتدائية"

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": التعليم لا يركز على فكرة أن يكون الطالب مصريًا

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": قصيدة الشعر العمودى أصبحت النمط السائد بسبب الجوائز المادية

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحتاج لمراجعة المناهج الدراسية وإعادتها إلى المتخصصين

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نعيش حالة من الرَّدة على مستوى الإبداع الشعرى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"