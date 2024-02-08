مواطنون يشكرون الرئيس السيسى بعد التوجيه بحزمة حماية اجتماعية جديدة (فيديو)

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" آراء المواطنين في قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تضمن عدة قرارات أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وقال أحد المواطنين لكاميرا "إكسترا نيوز": "قرارات الرئيس السيسي كويسة جدًا في ظل غلاء الأسعار خصوصًا لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة"، مؤكدًا أن القرارات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

فيما أكد مواطن آخر على ضرورة أن تراقب الحكومة الأسعار في الأسواق، مضيفًا: "لازم الحكومة تتابع الأسعار لأن كل يوم السلع بسعر مختلف".

مواطن: قرارات الرئيس جاءت في الوقت المناسب في ظل غلاء الأسعار

وتابع آخر: "القرارات كويسة لكن لازم ننظر إلى ارتفاع الأسعار".

ووجه مواطن آخر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة، مؤكدًا أن المواطن في أمس الحاجة لتلك الزيادات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد آخر أن القرارات جاءت في الوقت المناسب في ظل غلاء الأسعار وما يمر به المواطن، مضيفًا: "نشكر الرئيس السيسي على تلك القرارات".

وتابع آخر: "زيادة الأجور هتساعد الناس بشكل كبير على مواجهة غلاء الأسعار، ونشكر الرئيس على إحساسه بالشعب"، فيما قال آخر: "الرئيس يفكر في الناس وفي غلاء المعيشة ووجه بزيادة الأجور لإعانة المصريين على ظروف الحياة الصعبة".