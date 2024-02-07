أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نعيش حالة من الرَّدة على مستوى الإبداع الشعرى

قال د. أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الشّعر مظلوم؛ لأنه دخل في منافسة كبيرة جدًا مع ما حدث في العالم.

أضاف بلبولة، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث الآن عن عالم مفتوح يلهث وراء الفيديو السريع، كما أن هناك عزوفا عن نشر الشعر"، لافتًا إلى أن الناشرين يحتفون جدًا بالرواية، لكنهم لا ينشرون الشعر.

وتابع "نحن نعيش حالة من الردة على مستوى الإبداع الشعري، نعود مرة أخرى لنخترع العجلة من جديد إلى الوراء بمعنى أن القصيدة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في التجريب وانتقلت من مدرسة إلى أخرى نعود مرة أخرى لهيمنة النص العمودي".

واستكمل "الجوائز تُرصد لها مبالغ ضخمة جدًا وتشترط أن يشارك المتسابق بنص عمودي، وأصبحت المواهب الشعرية الآن، مربوطة بحبل، نحن الآن أمام قصيدة واحدة تعاد كتابتها مرارًا وتكرارًا وتحصل على الجوائز".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.