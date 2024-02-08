شادى زلطة: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تاريخية وتوقيتها مهم

كشف شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، عن أهمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وقال زلطة، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحزمة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، أمس، تعتبر حزمة حماية اجتماعية تاريخية، حيث تضم عددًا كبيرًا من القرارات لدعم وحماية المواطن المصري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان عن الحزمة مهم للغاية.

شادي زلطة: الرئيس السيسي يستمع للشارع ويتابع ردود الأفعال

وأضاف أن الدولة المصرية منذ عام 2016، وإقرار منظومة الإصلاح الاقتصادي كانت تسير بمعدلات نمو جيدة جدًا، وكان هناك تقدم ملموس، لكن بداية التحديات مع انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد ثم التطورات الكبيرة في المنطقة مثل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر كان لها تأثير كبير على مصر.

وأشار إلى أنه لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة في 2016 لم تكن الدولة تتحمل كل التحديات الموجودة حاليًا، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمع بشكل دقيق للشارع المصري ويتابع كل ردود الأفعال، والدولة تتحرك باتجاهات واضحة وخطط دقيقة جدًا.