أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحتاج لمراجعة المناهج الدراسية وإعادتها إلى المتخصصين

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الشعر العمودي شعر عظيم لكن أن يُكتب بقوانينه، متابعًا: "أتعجب من استجابة بنتي لنص لحافظ إبراهيم ولا تستجيب لآخر، هذا عمودي وهذا عمودي لكن هناك سر في الإبداع الحقيقي".

وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بعض القصائد في الكتب الدراسية خفيفة، والمناهج الدراسية تحتاج إلى مراجعة وأن تعود المقررات الدراسية إلى المتخصصين".

وتابع: "المناهج الدراسية الآن في أيدي بعض الباحثين، مستوى المنهج أعلى من إدراك الطالب، والنتيجة أن الطالب لديه حشد من المعارف ولا يحصّل شيئًا في النهاية"، مؤكدًا أن مصر صاحبة تجربة رائدة وعظيمة جدًا في التعليم.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.