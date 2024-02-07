أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "اكتفيت من التعليم بعد الابتدائية"

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه ليس راضيًا عن مناهج اللغة العربية في المدارس، لأنها تؤدي إلى النفور من اللغة.

وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "المقرر لم يهتم بالنص واهتم فقط بالصورة، هل الصورة هي الأولى أم النص؟".

وتابع: "المقرر البسيط قديمًا كان يرسخ المعرفة منذ البدايات واستطعنا أن نبني فوقه، بعد أن انتهيت من الابتدائية قلت إنني اكتفيت من التعليم".

واستكمل: "تعلمت القراءة والكتابة وأصبحت أفهم النصوص بشكل كبير، كنا ندرس بطريقة بها تدريج"، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية تعاني من شروخ ناتجة عن استجلاب المناهج من الخارج.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.