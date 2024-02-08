أستاذ استثمار: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة ومتفردة فى موقعها الجغرافى

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة ومتفردة في موقعها الجغرافي، مشيرًا إلى أهمية الحملة الترويجية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى نوعية وحجم وعدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يتم الاتفاق عليه وتنفيذه من مشروعات جزء مهم منها مشروعات جديدة، أي مشروعات واستثمارات تخدم على غيرها.

وتابع: "جزء مهم من إنتاج ما يتم تنفيذه من مشروعات سيوجه للتصدير وهذا أمر مهم جدًا، من أجل زيادة أرقام الصادرات، لأن هذا الأمر هو الذي سيحمي مصر من أي أزمات متعلقة بسعر الصرف خلال السنوات المقبلة".

ننتظر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقامًا كبيرة للغاية

كما شدد على أهمية الحملات الترويجية المكثفة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كل دول العالم، والتي منوط بها عمل أرقام استثمارات كبيرة، لأن المنطقة واعدة ومتفردة بقربها من الموانئ.

واستكمل: "ننتظر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقامًا كبيرة للغاية، ليس فقط أرقام استثمارات محلية، لكن الأكثر أهمية الاستثمارات الأجنبية".