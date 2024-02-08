رئيس الوزراء: مستمرون فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وضبط الأسواق

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب قناة إكسترا نيوز.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة.

وأكد "مدبولي" أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها تعكس المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذلك أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على توجيه الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أجهزة الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.