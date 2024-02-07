الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": التعليم لا يركز على فكرة أن يكون الطالب مصريًا

أحمد بلبولة
أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن استجلاب المناهج من الخارج ربما لا يكون ملائمًا لنا، مشيرًا إلى أننا لسنا أمام تعليم واحد في كل المراحل المختلفة.

وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام أنماط مختلفة من التعليم لا تركز على فكرة أن يكون الطالب مصريًا وهذه كارثة كبيرة جدًا، ولا بد أن يكون التعليم قبل الجامعي واحدًا وأن يعود إلى الدولة".

وتابع: "نحن أمام قبائل تعليمية متعددة لذلك لا بد أن تكون المدرسة مدرسة دولة، ولا حل سوى هذا، وتعود المدرسة مرة أخرى لتخرج الطالب الذي يعرف بلده، ونخفف الافتتان بأن يعرف الطالب اللغات، لا بد أن يبدأ أولًا بلغة ترسخ المعرفة"، مؤكدًا أن حالة التشتت التي تعيشها الشخصية المصرية الآن سببها تعدد أنماط التعليم.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد التعليم أحمد بلبولة محمد الباز اكسترا نيوز

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