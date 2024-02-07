أحمد بلبولة لـ"الشاهد": نحن فى عصر غياب أقطاب الشعر والأدب

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة، إن المشهد الشعري في مصر ليس منفصلًا عن المشهد الشعري في العالم العربي، وليس منفصلًا أيضًا عن المشهد الفكري.

وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "نحن نعيش الآن في عصر غياب الأقطاب، قديمًا عندما نريد القراءة لفيلسوف نجد 10 أما الآن نبحث كثيرًا حتى نعثر على شخصية لها التأثير العالمي".

وتابع: "قديمًا كان يوجود قامات ضخمة مثل أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، والجواهري في العراق وغيرهم من الشعراء وذهبنا، كما أننا في الفكر نشهد غياب النجم أو القطب بالمعنى الصوفي الذي يلتف حوله المريدون وتقوم من حوله دوائر متعددة، نحن في عصر غياب القطب في الشعر والأدب والفلسفة".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.