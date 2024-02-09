أمين مستقبل وطن بالإسماعيلية: قرارات الرئيس تصب فى مصلحة محدودى الدخل

أكد حماد موسى حماد، أمين حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصب في صالح جميع المواطنين، وبالأخص محدودي الدخل الذين تأثروا بشكل كبير بموجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد نتيجة للأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية بطبيعة الحال.

القرارات الجديدة تهدف لتحسين الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب المصرى

وأشار حماد موسى حماد أمين حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية، إلى أن قيمة الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس تبلغ 180 مليار جنيه، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 60 ألف جنيه، وزيادة المعاشات وغيرها من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب المصرى.

مصر قادرة على الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية

وأكد حماد موسى حماد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الإسماعيلية، أن مصر قادرة على الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في المستقبل القريب، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الرئيس يقود الدولة المصرية بكل حكمة واقتدار، رغم الصراعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والاضطرابات على جميع الحدود المصرية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية. ولكن بثقة في توفيق المولى عز وجل، وبدعم أبناء الوطن المخلصين، سوف نتخطى قريبًا إلى بر الأمان، بإذن الله تعالى.