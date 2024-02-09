الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

ثمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية، واصفًا إياها بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة التي تؤكد انحياز الرئيس للشعب، وحرصه على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم. 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن تلك الحزمة غير المسبوقة تعد ترجمة على أرض الواقع لدعم القيادة السياسية للمواطنين وحمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة وأنها تأتي قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وتأكيدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا. 


وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن القيادة السياسية قدمت حزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة لحماية المواطنين، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين معيشة الشعب المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها: 

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة للمواطنين

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