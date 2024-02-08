الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي: قرارات الرئيس السيسي قوبلت بترحاب كبير من الشارع المصري

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ردود الأفعال على حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوبلت بترحاب كبير من الشارع المصري كما يوجد طمأنينة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بأنها تقف في ظهر المواطن بالأوقات الصعبة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا منذ 2011 أنتقلنا من مرحلة اللا دولة لمرحلة الدولة، ومراحل البناء وكان لابد من وجود قرارات تم اتخاذها منذ 2014 ومنها الانتصار على الفوضى العارمة والانتقال لمراحل البناء ومحاربة الإرهاب.

وأكد أن قرارات الرئيس بالأمس لم يكن لتصل إليها بدون وضع بنية تحتية قوية في وقت قياسي، وماحدث هو إصلاح مالي، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتزامن مع إصلاح سياسي مستمر ولديه القدرة على اتخاذ مثل هذه القرارات والتي تكلف الدولة نحو 200 مليار جنيه.

هذه القرارات تأتي وسط تحديات كبرى تواجه الدولة

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي وسط تحديات كبرى تواجه الدولة خاصة في الاقتصاد باعتبار أن العالم يمر بأزمات اقتصادية وحدود ملتهبة وكل هذا ينعكس علينا ولكن الدولة لديها قدرة على الاستجابة للعبور والبناء.

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