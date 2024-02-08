الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مستثمرى العاشر" مثمنة قرارات الرئيس: التكافل الاقتصادى ضرورة حاليًا

سمير عارف
سمير عارف

أشادت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، بقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى الاستثنائية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأُسر ومحدودى الدخل في مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والفئات الأكثر احتياجا.

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وطالب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، كل رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادى هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ في الاعتبار كل العاملين في القطاع الخاص فى مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة، من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء، وذلك كى يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسى.

وأكد عارف أن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصرى اقتصاديًا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، جاءت في وقتها، بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته الظروف المعيشية للأسر المصرية، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، بما يدعم ترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

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وتضمنت حزمة الحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مطالبا بأن يكون الأعفاء الضريبي اعلي من الحد الادني للأجور. 

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/ 2025.

العاملين رجال الصناعة المصانع لرفع الأعباء التكافل الإقتصادى

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