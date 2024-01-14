الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس لجنة الصناعة بـ"رجال الأعمال": الدولة اتخذت إجراءات عديدة لتعزيز التصنيع المحلي

رجال الاعمال
رجال الاعمال

أكد مجتمع الأعمال المتخصصين بقطاع الصناعة أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز وتعميق التصنيع المحلي، ووضعت العديد من الاستراتيجيات والإجراءات التي تعزز التصنيع المحلي في مصر وتحقق تنوعًا وتحسنًا في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التزام الحكومة والقطاع الخاص بتوفير بيئة الدعم المناسب لتحقيق نجاح مستدام في تعميق التصنيع المحلي.

https://www.dostor.org/4539218 https://www.dostor.org/4540651

التشريعات والسياسات الاقتصادية

وفي هذ الصدد، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة تبنت العديد من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى دعم وتشجيع الصناعات المحلية، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للشركات المحلية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية، كما تم تحديث قوانين الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات التصنيع.

تطوير البنية التحتية

وأكد المنزلاوي، لـ"الدستور"، أن الدولة ارتكزت في أولى خطواتها على تحسين البنية التحتية الصناعية، وذلك من خلال تطوير المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات وتشجيع نمو الصناعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير لتطوير القدرات التصنيعية المحلية وتعزيز التنافسية، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الصناعية لتعزيز التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا.

تشجيع الشراكات الصناعية 

وأضاف رئيس لجنة الصناعة البحث العلمي، أنه تم التركيز على تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوفير تسهيلات وحوافز للشركات المحلية للتعاون مع شركات أجنبية في مجالات التصنيع المختلفة، منوهًا بالاهتمام بتطوير المهارات وتدريب القوى العاملة في قطاع التصنيع من خلال برامج تدريبية لتأهيل العمالة وتحسين مستوى المهارات التقنية؛ لتلبية احتياجات الصناعات المحلية المتنوعة.

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