الخميس 08 فبراير 2024
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كاتب صحفي: قرارات الرئيس السيسي تدل على أن "الدولة حاضرة" مع المواطنين

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

ثمن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة المصرية بإعداد حزمة كبيرة للحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، قائلا: "القرارات دليل على حضور الدولة، نعم الدولة حاضرة دائما لدعم المواطن رغم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، أن الشارع المصري بات يعلم يقينا أن الأزمات التي يعاني منها ليس بسبب سياسات اقتصادية بعينها، وإنما نتيجة وقوع مصر في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالحروب والأزمات.

وتابع: "فهناك حرب على الحدود الشرقية وهي الحرب على غزة ذات تأثيرات كبيرة على الاقتصاديات، ليس في مصر فقط بل على العالم أجمع، علاوة على وجود حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا".

وواصل: "الدولة تقف جنبا إلى جنب إلى ما يعانيه المواطن المصري، وحضور الحكومة في تقديم أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية بـ180 مليار جنيه أمر يراه الشارع بعين الرضا، وقد يكون المواطن يرى أن الأزمة كبيرة لكن يرى أن الدولة والحكومة حاضرة في أن تكون له عونا على هذه الأزمات".

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الدولة المصرية قدمت أكثر من تريليون جنيه حزم اجتماعية دورية للمواطنين في 10 سنوات، وهو أمر لم نشهده خلال تاريخ مصر كله بالكامل.

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