الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى عمار: قرارات الحماية الاجتماعية تعكس تقدير الرئيس السيسى لمخاوف المصريين

مصطفى عمار رئيس تحرير
مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

قال مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن المواطن المصري يشعر بالرضا بعد قرارات الرئيس السيسي، لأنه يشعر بتقدير الرئيس والشعور بمعاناته. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حزمة القرارات تمكن المواطن المصري من مواجهة الأزمة الاقتصادية الكبيرة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، قدر احتياجهم لتدخل عاجل من الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر وكثير من دول العالم.

وأوضح أن توقيت القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي أمس، خاصة قبل دخول شهر رمضان الكريم، هو أمر ملموس وإيجابي في ظل تخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار قبل حلول الشهر الكريم، وهذا يعكس دعم الدولة للمواطنين من خلال طرح العديد من السلع الاستراتيجية، في المنافذ والأسواق.

وشدد مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، على أهمية الرقابة على التجار ومواجهة المحتكرين للسلع، إذ شهدت الأيام الماضية توجيه ضربات كبيرة للمحتكرين في السلع ضد المواطنين، وقد تنخفض السلع بشكل كبير في الفترة المقبلة إلى جانب استقرار الأسواق.
 

مصطفى عمار الرئيس السيسي قرارات السيسي المواطنين السلع المصرية

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