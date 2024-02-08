"شعبة الاتصالات": قرارات الرئيس السيسي جاءت في التوقيت المناسب وأسعدت المصريين

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة "القاهرة التجارية"، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات في بيانٍ اليوم، أن جملة القرارات أسعدت جموع الشعب المصري وتمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار بقيمة 180 مليار جنيه، وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.

وأشار سعيد، إلى أن هذه القرارات تؤكد قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة على التوالي في عهد الرئيس السيسي، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

برامج الحماية للأسر الفقيرة

وألمح رئيس الشعبة، إلى أن الدولة وجَّهت أيضًا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القرارات شملت زيادة معاشات "تكافل وكرامة" أيضًا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وذكر سعيد، أن الدولة عازمة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي لتصل الي نحو 31.2 %خلال يناير الماضي.

وقال سعيد، إن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية وأدت إلى حالة من الرضا لدى الشعب المصري.