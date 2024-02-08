الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يثمن قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية: إنسانية من الدرجة الأولى

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أشاد مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بحزمة القوانين والاجراءات العاجلة التي اتخذها الرئيس السيسي وتجسدت في زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل لـ6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنحو 15%: “تؤكد انحياز الرئيس السيسي لملايين المصريين والبسطاء ومحدودي الدخل من ناحية والإحساس التام بالأزمة الاقتصادية بسبب التضخم العالمي وحدتها”.

وقال نصار، في تصريحات اليوم، إن قرارات السيسي ستستطيع بسهولة أن تتخطى حالة الغلاء الموجودة وارتفاع الأسعار، ويصبح كل مواطن قادر على العيش والحياة الكريمة. مضيفًا: “هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها الرئيس السيسي الرواتب والمعاشات بهذه النسب الضخمة”.

وشدد عضو مجلس النواب على أن القرارات تحمل العديد من الرسائل الإنسانية أهمها إدراك الرئيس للظروف المعيشية ودعم الأسر المصرية خاصة قبل قدوم رمضان، وتساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا فهى قرارات شعبية وانساني من الدرجة الأولى.

وتابع نصار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية اعتبارًا من الشهر المقبل، يؤكد بالدليل القاطع للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسي، وأن الدولة تتابع بكثب ما يعاني منه والظروف الاقتاصدية الحالية.

وشدد نائب شبرا الخيمة أن إقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% قرارات صائبة تماما وفي وقتها وتخدم ملايين الأسر المصرية.

واختتم “نصار” بتوجيه الشكر للرئيس السيسي لرؤيته الإنسانية والاقتصادية الواعية واحساسه بملايين المصريين، واتخاذ قرارات فاعلة تمس حياتهم بشكل مباشر ويستطيعون من خلالها تجاوز الغلاء وحدة الأسعار.

قرارات الرئيس الحماية الاجتماعية محدودي الدخل حزمة القوانين الاجراءات العاجلة

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