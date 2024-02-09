الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس حزب الاتحاد: تصريحات "بايدن" تزييف للحقائق.. وموقف مصر واضح منذ بداية الحرب

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

استنكر المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن حقيقة موقف مصر من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وقال صقر في تصريحات له، إن الرئيس الأمريكي يُزيف الحقائق بتصريحاته التي تعكس واقع الموقف المصري الذي لم يتأخر منذ اللحظة الأولى في فتح معبر رفح بل والضغط على جميع الأطراف لكي تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتخفيف وطأة الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

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وثمّن "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، ردًا على تصريحات بايدن، حيث نفى البيان بشكل قاطع مضمون ما تلفظ به الرئيس الأمريكي من ادعاءات ليست في محلها تمامًا خاصة أن الجميع شاهد على حجم ما بذلته مصر من أجل النفاذ العاجل والسريع للمساعدات الإنسانية، والذي توجه بأن 80% من نسبة المساعدات التي دخلت إلى القطاع قادمة من مصر.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الرئيس الأمريكي وهو يدعي إغلاق مصر معبر رفح من جانبها، تجاهل القصف الإسرائيلي للمعبر من الجانب الفلسطيني، والذي أدى بطبيعة الحالة لتعطيل العمل بالمعبر تمامًا على الجانب، والذي سرعان ما عاد إلى وضعه الطبيعي بمجرد وقف القصف، بفضل الجهود المصرية، لافتًا إلى أنه كان على "بايدن" أن يتناول الملف من جميع أبعاده حتى تكتمل الصورة لديه.

وأوضح المستشار رضا صقر أن جو بايدن تعمد الإدلاء بتلك التصريحات، كي ينصب نفسه بطلًا لملحمة إنسانية زائفة لم تقدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية أي خطوة، فبلاده هي التي دعمت إسرائيل بالسلاح حتى تقضي على المدنيين، وهي التي عارضت أيضًا وقف إطلاق النار في القطاع، باستخدام حق الفيتو بمجلس الأمن.

رئيس حزب الاتحاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر قطاع غزة معبر رفح

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