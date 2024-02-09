"مصر أكتوبر": العالم شاهد على أهمية دور مصر منذ اشتعال حرب غزة

استنكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن غلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للاشقاء فى قطاع غزة.

وأوضحت “مديح” في تصريحات لها، أن العالم شاهد على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على التوصل لحل قانوني يشمل حل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت: مصر منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة، فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط وقامت بحشد المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، وتوالت قوافل المساعدات على مطار العريش، وضغطت من جانبها لدخول تلك المساعدات.

وعلقت: "لولا مصر لما دخلت أي من قوافل المساعدات للأشقاء، مصر صاحبة الدور الأهم والأقوى منذ اشتعال حرب غزة".

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال الغاشمة قصفت المعبر أربع مرات، وهو ما حال دون إدخال المساعدات، لافتة إلي أن مصر فى تلك الأثناء تواصلت مع جميع الأطراف للضغط على إسرائيل من أجل وقف قصف المعبر، الذي قامت مصر بإعادة تأهيله، حتي تتمكن من إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.