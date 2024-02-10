السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشئون العربية" بالنواب: مصر لم تغلق معبر رفح.. والتحركات مستمرة لدعم الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، يوم الإثنين المقبل، مناقشة آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، لا سيما في ضوء التحركات المصرية من أجل تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاجتماع سيتطرق للجهود المصرية المستمرة من أجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود الرامية إلى العودة للمفاوضات، والتوصل إلى قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار النائب إلى أن الاجتماع سيتعرض كذلك للادعاءات الأمريكية المغلوطة، وفقًا لما جاء على لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن معبر رفح الحدودي، مؤكدًا أن مصر على مرأى ومسمع من العالم، أول المناصرين للقضية الفلسطينية، وظهر ذلك جليًا منذ اندلاع عمليات طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي.

معبر رفح لم يتم إغلاقه على الإطلاق

وأوضح أباظة أن معبر رفح لم يتم إغلاقه على الإطلاق، بينما تعرض للقصف، وقامت السلطات المصرية برفع كفاءته ليتمكن من عبور الشاحنات المحملة بالمعونات للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان إن موقف مصر واضح من دعمها القضية الفلسطينية، والحفاظ عليها، ورفض كل أشكال التهجير لأهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين أنفسهم يقدرون الجهود المصرية في حل القضية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا أحمد فؤاد أباظة القوى الدولية إلى مساندة الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار، منعًا للتصعيد في المنطقة، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيعود بعواقب وخيمة على الجميع.

لجنة الشئون العربية النائب أحمد فؤاد أباظه القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية

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