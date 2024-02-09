عضو اللجنة العامة بالبرلمان يتابع استكمال الأعمال الخدمية بقرية وردان

أجرى النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة تفقدية لقرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لمتابعة استكمال الأعمال الخدمية بالقرية لخدمة أهالي القرية والمساعدة في تقديم كل الخدمات المختلفة لأهالي القرى، والتي توفر لهم سبل العيش الكريم.

وأوضح النائب أحمد رمزي، في بيان له، أن الزيارة التفقدية شملت المتابعة لاستكمال الأعمال الآتية بالقرية، وهي:

محطة صرف بقرية وردان

المرور على محطة صرف بقرية وردان وذلك لمتابعة استكمال الأعمال بها، والمرور على الوحدة الصحية بقرية الحاجر، وذلك للاهتمام بالجانب الصحي لأبناء القرية.

الأعمال الخدمية

جاءت الزيارة لمتابعة استكمال الأعمال الخدمية بالقرية والاهتمام بالجانب الصحي لأبناء القرية في ظل وقت تقوم فيه الحكومة المصرية بالتحرك بشكل سريع للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى السياق الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة المصرية في إصلاح القطاع الصحي، وهو تحقيق مؤشرات هامة لتحسين الصحة في مصر بحلول عام 2030 وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/ 2024.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال رصف الطبقة السطحية لاستكمال مشروع تطوير طريق طراد النيل بنطاق قرية الجلاتمة، حيث يعد ضمن الطرق المهمة التي تربط قري مركز منشأة القناطر.