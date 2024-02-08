الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الجارية بـ3 مدن في المحافظة

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع كوبري السيارات بالمرازيق والذي يربط بين طريق الثلاجة، وطريق المريوطية، ومشروع كوبري السيارات أعلي مزلقان سكة حديد مدينة أبوالنمرس.
 

تذليل كافة العقبات للأنتهاء من تنفيذ الاعمال

وشدد نائب المحافظ، بتكثيف أعمال نقل التعارضات الخاصة بالمرافق وتذليل كافة العقبات للأنتهاء من تنفيذ الاعمال وذلك تنفيذ خطة الدولة لألغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين.


وأختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية،  بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي 2024/2023 بمدينتي الحوامدية وأبوالنمرس، حيث تابع النائب أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط من كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع 6 أكتوبر بمدينة أبوالنمرس.
 

ووجه النائب، مديرية الطرق الي ضرورة الألتزام بالمواصفات الفنية للرصف والأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
 

وتأتي الأعمال في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف علي نسب تنفيذ تلك المشروعات.

نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
المرازيق كوبري مشروع ابراهيم الشهابى أخبار محافظة الجيزة

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