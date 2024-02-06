محافظ الجيزة يتابع مشروعات رصف وتطوير طرق ترعة السواحل فى إمبابة

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال رصف الطبقة السطحية لاستكمال مشروع تطوير طريق طراد النيل بنطاق قرية الجلاتمة، حيث يعد ضمن الطرق المهمة التي تربط قري مركز منشأة القناطر.

وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع طبقة الأسفلت الرابطة ضمن أعمال تطوير شارع ترعة محمود خليل ببرقاش ضمن مشروعات الخطة الاسثمارية للعام المالي الجاري.

محافظ الجيزة يشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركات بأعلى المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت أجهزة محافظة الجيزة كثفت مجهوداتها لضبط الأسواق ومراقبة عمليات تداول السلع للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المتداولة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مباحث التموين بالتعاون مع الجهات المعنية خلال شهر يناير التى أسفرت عن ضبط إجمالي 2754 قضية بمضبوطات بلغت 518 طنا و192450 لتر مضبوطات والتى شملت 97 قضية غش تجارى وتدليس تضمنت (لحوم، دواجن، مكرونة، عدس، سكر، دقيق، زيت، أرز، سمن، عجوة، معسل، طحين، ملح، سمسم، حبة البركة، نشا، شوكولاتة، جبنة، عسل، خل، صلصة، فول تدميس، تونة، تمور، ملبن، أدوية، منظفات، مستحضرات تجميل، جيلاتين غذائى، أسمنت، حديد تسليح، سجائر، كريمة بسكويت، بسكويت، قطع غيار سيارات، صابون صناعى، صودا كاوية).

كما شملت الجهود في مجال المطاحن والمخابز والبدالين التموينيين ضبط 1058 قضية تنوعت بين تجميع واستيلاء على دقيق بلدى مدعم وإجمالي 55 بطاقة تموينية لاستغلال الدعم المقدمة وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص.

وفي مجال المحلات العامة، فقد تم ضبط 1593 قضية لإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر إلى جانب 6 قضايا لتجميع والاستيلاء على السولار المدعم من قبل الدولة، وعلى الفور تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 2746 محضر مخالفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى، وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، ومنع حالات الغش التجارى وإلزام التجار بالأسعار المقررة والتصدى للممارسات الاحتكارية.