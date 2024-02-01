الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

ويواصل "الدستور" نشر خطة محافظة القاهرة 2030، ونستعرض اليوم رؤية العاصمة لتطوير الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، حيث تسعى المحافظة إلى تطوير التدريب عن بُعد وتحقيق أعلى معدلات الجودة فيه والتحول الرقمي لكل المعاملات داخل الديوان والمناطق والأحياء وتأهيل جيل متميز من الموظفين القادرين على خدمة أكبر عدد من المواطنين.

رؤية العاصمة 2030 

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن الرؤية تخطط لأن تكون مراكز تنمية الموارد البشرية التابعة للمحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال التدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

وتواصل المحافظة تنمية الموارد البشرية والتطوير المستمر لرفع الأداء الوظيفي للموارد البشرية بالمحافظة والأحياء التابعة لها طبقا للمعايير التي تتناسب مع الاحتياجات التدريبية ووفقًا للمتطلبات ونشر ثقافة الاحترام والتقدير بين العاملين في المحافظة.

الأهداف الاستراتيجية

وتأتي أبرز الأهداف الاستراتيجية الارتقاء بالطاقات البشرية وتبنى الأفكار الجديدة الداعية للتطوير والإنتاج، وكذلك المواجهة للتحديدات وحل المشكلات المحلية.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن تنمية مهارات وقدرات العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء كلا في مجال عمله.

وكذلك تحسين طرق وأساليب الأداء وبالتالي زيادة الإنتاجية من خلال التدريب بجانب تغيير السلوك والاتجاهات في مجال علاقات العمل.

وتمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والإلمام بأساليب العمل وتنميه قنوات الاتصال بين الإدارات المبادرات.

كما يأتي زيادة القدرة الاستعابية للمعامل والقاعات أبرز الأهداف ورفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي بالمعامل بجانب رفع كفاءة العاملين  بقطاع التدريب.

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