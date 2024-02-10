السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: حكومة إسرائيل جاهلة بنظم الحكم وأصول العلاقات الدولية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على بيان رئاسة الجمهورية حول موقف مصر وأمريكا المشترك فيما يخص القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قائلًا: "إنه يعتبر من أهم البيانات الرئاسية في هذا التوقيت، وأيضًا مكتوب بحرفية شديدة لأننا وسط تصريحات ومواقف "الشىء وضده"، حيث إن البيان وضع النقاط على الحروف فيما يخص موقف مصر التي لم تتوان في إدخال المساعدات لغزة منذ اللحظة الأولى للحرب، بالرغم من القصف الإسرائيلي المتكرر لمعبر رفح.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بيان الرئاسة المصرية يؤكد توافق المواقف بين مصر وأمريكا لإدخال المساعدات، واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة والعمل لوقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع ورفض التهجير القسري.

وأوضح أن الحكومة الإسرئيلية حكومة أقلية جاهلة بنظم الحكم وأصول العلاقات الدولية، حتى أن وزراء الحكومة الإسرائيلية متطرفون، وتصريحاتهم تنم عن جهل بأصول العلاقات الدولية، لكن دبلوماسية الرئاسة المصرية أرقى مستوى من مجرد علاقات الخارجية.

بيان رئاسة الجمهورية حول موقف مصر وأمريكا المشترك فيما يخص القضية الفلسطينية

وأكد السفير جمال بيومي على أن مساع دولة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين ستبوء بالفشل مشيرًا إلى أن توافق مصر والولايات المتحدة حول قضية التهجير هو نجاح من النجاحات السياسة الخارجية لمصر، وهو نجاح للطرفين لأن كل طرف مدرك أن الطرف الآخر لا غناء عنه.

بيان رئاسة الجمهورية مصر وأمريكا القضية الفلسطينية الحكومة الإسرئيلية متطرفين الرئاسة المصرية

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