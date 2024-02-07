إجراءات سريعة للتحول إلي الطاقة المتجددة (فيديو جراف)

لا يختلف أحد على ضرورة التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة وأهميته في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تغيّر المناخ، لكن ما قد نتناقش حوله هو إمكانية تحقيق هذه الخطوة في ظل التحديات الراهنة.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الإجراءات السريعة إلى التحول للطاقة المتجددة، على النحو التالي:

-تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

- زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.

- جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية.

خمسة إجراءات لتحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة

- تحسين الوصول إلى المكونات والمواد الخام عبر العالم.

- تحقيق تكافؤ الفرص فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة.

وتقع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي وغيرها، في قلب التحول إلى أنظمة طاقة أقل كثافة للكربون وأكثر استدامة.