الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالرحيم كمال لـ"إكسترا نيوز": الشركة المتحدة تقوم بدور مشرف فى الدراما

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال

أشاد الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلًا: “مشرف في الدراما ولا أحد يقوم بما تقوم به الشركة المتحدة”. 

وأضاف الكاتب عبدالرحيم كمال خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة تقوم بدور لا يستطيع غيرها القيام به، فلا يوجد منتج مهما كانت إمكاناته يستطيع عمل هذا الدور، والشركة تنفذ ذلك بعقل وليس للتسلية أو الإمتاع، ولكنها أعمال منتقاة لها أهداف مهمة تصل للناس، حيث أنتجت الاختيار بأجزائه الثلاثة وألف ليلة وليلة وحاليا الحشاشين".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

وأوضح “كمال” أن التنافس عال والعالم حولنا يقدم منتجا كبيرا ومهما، ولابد ألا نقل عنه فنحن تاريخ كبير في الدراما وسباقون وأساتذة ونحترم المنافس أيضا، والجمهور العربي كله يعشق الدراما المصرية، فالسوق متنافس ومتكامل، ولا بد أن تكون هناك أعمال كبيرة مقدمة فنحن لا نقدم للمصريين فقط بل لـ400 مليون عربي".

عبدالرحيم كمال الكاتب والروائي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدراما المصرية الحشاشين

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