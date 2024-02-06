الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالرحيم كمال: الفن سلاح ذو حدين لقدرته على إيصال الإحساس للمشاهد

الكاتب والروائي عبدالرحيم
الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال

قال الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال، إن الفن سلاح ذو حدين لأن لديه القدرة على إيصال الإحساس للمشاهد، موضحًا أنه لا يمكن أن يؤثر شيء على وجدان ومشاعر الجمهور مثل الفن.

وأضاف الروائي عبدالرحيم كمال، خلال حوار له "إكسترا نيوز"، أن الفن يلعب لعبة غير متاحة للأشكال الأخرى كالإعلام مثلًا، لأن الإعلام مباشر ويتعامل مع اللحظة ويرغب في السبق ولكنه مهتم باللحظة، والتعليم مهتم بالتعليم والتربية، وكذلك الوعظ والخطب تهتم بالتوجيه الأخلاقي وتقويم السلوك، أما الفن في فعل كل ذلك بشكل مسلي وممتع ويدخل القلب بسرعة، لذلك فهو خطر للغاية، لأنه من الممكن أن يسلي ويمتع ويبث أفكارًا سيئة للغاية.

 

الكاتب الذي ليست لديه وجهة نظر لا يمكنه أن يكون كاتبًا

وأوضح الروائي عبدالرحيم كمال، أن أي كاتب ليست لديه وجهة نظر لا يمكنه أن يكون كاتبًا، فجمال الكتابة بصنعتها وكيفية بث وجهة نظر الكاتب من خلال إنتاجه الممتع.

 

لروائي عبدالرحيم كمال لفن سلاح الاعلام التعليم والتربية كالإعلام الفن

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