الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة بلينكن المنطقة تهدف لاحتواء للموقف فى فلسطين

بلينكن
بلينكن

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي احتواء للموقف، موضحًا أن المسألة بدأت بصراع حماسي وليس فلسطيني، بل هو حماسي إسرائيلي أدى إلى ضرب إسرائيل لفلسطين بلا وعي.

عدد الضحايا أصبح 70% منهم أطفال ونساء وشيوخ لا يقاتلون

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الضحايا أصبح 70% منهم أطفال ونساء وشيوخ لا يقاتلون، معقبا: "شيء لا سابقة له في التاريخ العسكري"، متابعًا أنه يخشى أن تتوسع الحرب، وذلك لأن أمريكا وبريطانيا انجرت أرجلهما إلى مدخل البحر الأحمر، حيث إن الحوثيين في اليمن أيضا دخلوا في معركة، وربما أيضا قسم من الصومال.

تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي مع بلينكن 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بلينكن جاء ليحاول الاستفادة من جهود مصر، لكون مصر هي الطرف ذو الصلة الطيبة لجميع الأطراف. 

مساعد وزير الخارجية السفير جمال بيومي أنتوني بلينكن إسرائيل لفلسطين الضحايا الرئيس السيسي

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