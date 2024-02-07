الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يوضح إجراءات الدولة فى التحول للطاقة المتجددة للتكيف مع التغيرات المناخية

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن "تحول الطاقة المتجددة في ضوء مخاطر التغيرات المناخية"، يؤكد صحة توجهات الدولة واستراتيجيتها في التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

تسليط الضوء على أهم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية

وأضاف رمضان أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التقرير سلط الضوء على أهم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، وزيادة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة وأهم المشروعات التي تمت في سياق الاقتصاد الأخضر، وأيضًا الطاقة النووية كأحد خيارات الطاقة النظيفة، وزيادة التوجه العالمي نحوها.

مصر تركز على تنوع المصادر للطاقة المتجددة

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن التقرير واتجاه الدولة يؤكد أن خطة الدولة المصرية في مجال الطاقة تتركز على تنوع المصادر للطاقة المتجددة، وحتى يتم الاستغناء تمامًا عن الوقود الأحفورى. 

 

 

الدكتور رمضان ابو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة التغيرات المناخية الطاقة النظيفة الوقود الآحفوري

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