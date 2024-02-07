الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع بعد حربه على غزة أن تستسلم الفصائل

القصف
القصف

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن القصف المتوحش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدفه هو حرق غزة وجعلها مكان غير قابل للحياة، وحصر المستشفيات وإسرائيل تضرب بعرض الحائط للكل القوانين وتشن حرب بدون قوانين وخطوط حمراء. 

وأضاف  أحمد رفيق عوض، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عقب مرور ثلاثة أشهر إسرائيل لم تحقق أى أهداف ولكنها تعتقد وتتوقع بعد حربه على غزة أن تستسلم الفصائل الفلسطينية. 

إسرائيل تحاول بشتي الطرق تصفية القضية الفلسطينية

 وتابع مدير مركز القدس للدراسات، أن إسرائيل تحاول بشتي الطرق تصفية القضية الفلسطينية، حيث أن  إسرائيل فرضت على المنصات الإعلامية الكبرى أفكارها وأصبح العالم لا يدين قتل المدنيين، موضحا أن نتنياهو يعتبر هذه الحرب أخيرة فهو يقاتل على سمعته وتاريخه ويريد ان يعود لدولته زعيم

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