الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات وتدمير البنية التحتية في طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات من مختلف أحياء مدينة طولكرم خلال عدوانها على المدينة ومخيم نور شمس، فجر اليوم الأربعاء، بينهم معتقلون محررون.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت فجر اليوم، بأن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، تصدت لاقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق الضفة المحتلة، وتخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من عزبة الطياح وضاحية اكتابا.

txt

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم رامين شرق طولكرم

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الاحتلال خلف دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 6 ساعات، شمل تدمير الشوارع الرئيسية والأزقة بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير ممتلكات المواطنين من أسوار المنازل والمنشآت التجارية.

كما أشارت إلى أن الاحتلال فرض حصارا مشددا على مداخل مخيم نور شمس ودفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إليه، في الوقت الذي قامت جرافاته بتخريب وتدمير البنية التحتية في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع جبل النصر وحارتي الدمج والمسلخ.

مداهمة منازل وإعاقة حركة مركبات الإسعاف

كما داهم الاحتلال عددا من منازل المواطنين الواقعة عند الشارع الرئيسي بالمخيم وفتشتها ونشرت قناصتها على البنايات العالية، كما حلقت طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع إطلاق الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المركبات المصطفة على طول شارع السكة في المدينة، ونشر دورياته على طول شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مخيم نور شمس وأعاقت حركة تنقلها، كما دوت في المنطقة أصوات عدة انفجارات.

وكان جيش الاحتلال اقتحم بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية طولكرم ‫من المحور الغربي، مرورا بشارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي ( المحاكم)، وشارع السكة عبر دوار اكتابا وشارع إسكان الموظفين باتجاه مخيم نور شمس.

الإحتلال الإسرائيلي اعتقالات اقتحامات الضفة الغربية طولكرم

مواد متعلقة

بضمان مصر.. النص الكامل لرد حركة حماس بشأن "الاتفاق الإطارى" لإنهاء حرب غزة

نيويورك تايمز: توتر العلاقات بين وواشنطن وبغداد يعجل بانسحاب القوات الأمريكية من العراق

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

منظمات إغاثة ترصد مشاهد مؤلمة من رفح: «الملجأ الأخير فى خطر»

لماذا لا يتناول الملك تشارلز وجبة الغداء فى نظامه الغذائى الصارم؟

الملك تشارلز مصاب بالسرطان.. إذن ماذا تفعل بريطانيا؟

عواقب مدمرة.. تحذيرات من نقل الاحتلال الإسرائيلي الحرب إلى رفح الفلسطينية

الجارديان: الصراع فى الشرق الأوسط يتصاعد وعلى بايدن إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد الجيش والانقسام الحكومي والغضب الأمريكي.. نتنياهو يواجه الأسوأ في مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟