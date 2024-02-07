الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات وتدمير البنية التحتية في طولكرم

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات من مختلف أحياء مدينة طولكرم خلال عدوانها على المدينة ومخيم نور شمس، فجر اليوم الأربعاء، بينهم معتقلون محررون.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت فجر اليوم، بأن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، تصدت لاقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق الضفة المحتلة، وتخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من عزبة الطياح وضاحية اكتابا.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الاحتلال خلف دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 6 ساعات، شمل تدمير الشوارع الرئيسية والأزقة بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير ممتلكات المواطنين من أسوار المنازل والمنشآت التجارية.

كما أشارت إلى أن الاحتلال فرض حصارا مشددا على مداخل مخيم نور شمس ودفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إليه، في الوقت الذي قامت جرافاته بتخريب وتدمير البنية التحتية في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع جبل النصر وحارتي الدمج والمسلخ.

مداهمة منازل وإعاقة حركة مركبات الإسعاف

كما داهم الاحتلال عددا من منازل المواطنين الواقعة عند الشارع الرئيسي بالمخيم وفتشتها ونشرت قناصتها على البنايات العالية، كما حلقت طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع إطلاق الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المركبات المصطفة على طول شارع السكة في المدينة، ونشر دورياته على طول شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مخيم نور شمس وأعاقت حركة تنقلها، كما دوت في المنطقة أصوات عدة انفجارات.

وكان جيش الاحتلال اقتحم بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية طولكرم ‫من المحور الغربي، مرورا بشارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي ( المحاكم)، وشارع السكة عبر دوار اكتابا وشارع إسكان الموظفين باتجاه مخيم نور شمس.