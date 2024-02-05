الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم رامين شرق طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية رامين، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت أن جنود الاحتلال حطموا صرح الشهداء، الذي يضم خارطة فلسطين وأسماء شهداء القرية، كما داهموا مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان كانوا داخله وأخضعوهم للاستجواب وفتشوا هواتفهم النقالة، إضافة إلى تفتيش مركبات ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

انهيار الدولار.. واقتصاديون: انتظروا المزيد من التراجع

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين