12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ124 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس الجنوبية، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهيدًا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27585 شهيدًا و66978 إصابة، حسب وزارة الصحة.

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية