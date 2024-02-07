الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ124 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس الجنوبية، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهيدًا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27585 شهيدًا و66978 إصابة، حسب وزارة الصحة.

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القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب غزة

 

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية

  • قصف مدفعي مكثف يستهدف المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.
  • إطلاق نار المدفعية بكثافة على محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.
  • قصف منزلًا في الحي الغربي المتاخم لمجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.
  • نسف مبانٍ سكنية في محيط مدرسة حياة التي تؤوي نازحين في مخيم خان يونس.
  • إطلاق النار تجاه نازحين في مدرسة حياة بخان يونس، أسفر عن شهيد و5 إصابات.
  • قصف منزلًا لعائلة الشنطي شرق مخيم جباليا شمال غزة، أسفر عن 10 شهداء و10 جرحى.
  • إطلاق نار داخل مدرسة حياة التابعة للأونروا في خان يونس، أسفر عن شهيدان وعدد من الإصابات.
  • قصف منزلًا لعائلة بخيت في منطقة البركة جنوب غرب دير البلح وسط القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قنص مواطن أمام مدرسة عبدالقادر الحسيني غرب خان يونس.
  • شن غارة عنيفة على رفح جنوب القطاع.
  • قصف منزل في حي تل السلطان غربي رفح، أسفر عن 3 شهداء وعدد كبير من الجرحى.
12 مجزرة اليوم الـ124 غزة عدوان الإحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء والجرحى عشرات الغارات الجوية منازل خان يونس رفح

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