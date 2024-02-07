عاجل.. "صحة غزة": 7 آلاف جريح بحاجة للعلاج خارج القطاع

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن هناك 7 آلاف جريح ومُصاب بحاجة إلى الخروج فورًا من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُشدد حصاره على مجمع "ناصر" الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان - في بيان صحفي مقتضب، أن طائرات الاحتلال تقصف الطريق الرئيس لنقل المساعدات من جنوب غزة باتجاه ما يدعي الاحتلال أنها المنطقة الآمنة "المواصي".

واستشهد 3 أشخاص - صحفي وامرأتان - جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا غرب مُحافظة "رفح" جنوب قطاع غزة.