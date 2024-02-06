الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يزعم: 32 محتجزا لدى حماس لقوا حتفهم منذ بداية "طوفان الأقصى"

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 32 من المحتجزين الـ136 المتبقين، في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، لدى حركة حماس لقوا حتفهم منذ بداية الحرب عقب عملية طوفان الأقصى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأضافت الصحيفة أنه هذا الرقم يمثل أكثر من خمس الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وفقا لأربعة مسؤولين عسكريين تحدثوا للصحيفة الأمريكية.

وقال المسؤولون الأربعة إن الضباط يقومون أيضا بتقييم معلومات استخباراتية غير مؤكدة تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 محتجز أخر ربما قتلوا أيضا.

وفي رد على طلب للتعليق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن معظم القتلى قتلوا يوم 7 أكتوبر.

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غزة حماس المحتجزين إسرائيل ماتوا

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