الملك تشارلز مصاب بالسرطان.. إذن ماذا تفعل بريطانيا؟

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، في إطار الإعلان عن مرض الملك تشارلز بالسرطان، إن دستور بريطانيا "غير المكتوب" واضح بشكل غير عادي فيما يتعلق بالترتيبات السياسية إذا كان الملك مريضا لدرجة أنه لا يستطيع العمل.

وفي مقال نشر باسمها، أجابت الصحيفة على بعض الأسئلة التي تدور في الأذهان بالخصوص الذي أجاب عليها خبيرها الدستوري، مثل: ماذا تفعل بريطانيا إذا كان الملك مريضا جدا بحيث لا يستطيع العمل؟ هل يمكن أن يصبح الأمير هاري ملكاً بدلاً منه؟

وقالت إنه "تم وضع خطة رسمية في قانون الوصاية لعام 1937، وهو قانون برلماني يغطي أربعة سيناريوهات محتملة: وصول الملك إلى العرش قبل سن 18 عامًا؛ يصبح الملك عاجزًا بشكل دائم؛ عاجز مؤقتا؛ أو ببساطة التغيب عن "المجال" (أي في الخارج)".

وأوضحت أنه بالنسبة للسيناريوهين الأولين، سيتم إنشاء "وصي" ليعمل كملك في كل شيء ما عدا الاسم. أما بالنسبة للاثنين الأخيرين، يتم تعيين مستشاري الدولة – النواب الدستوريين – للعمل نيابة عن الملك.

وأشارت إلى أنه خلال عملية البروستاتا الأخيرة التي أجراها الملك، ومرة أخرى مع الإعلان أمس الإثنين عن تشخيص إصابته بالسرطان، أوضح القصر أن تشارلز ليس لديه نية لتعيين مستشارين للقيام بواجباته أثناء تعافيه، مبينة أنه في العادة "يكون هؤلاء هم ابنه الأكبر الأمير ويليام، أو أخته الأميرة آن أو شقيقه الأمير إدوارد".

وأضافت: "كما هو الحال مع والدته الراحلة، يبدو أن تشارلز لديه نفور شديد من إخراج أقاربه أثناء نوبة اعتلال صحته"، مذكرة باستخدام الملكة إليزابيث الثانية المستشارين مرة واحدة فقط على هذا الأساس - عندما افتتح تشارلز، أمير ويلز آنذاك، ووليام البرلمان نيابة عنها في مايو 2022.

الرحلات الخارجية مسألة أخرى

ولفتت "بوليتيكو" إلى أنه فيما يتعلق بالرحلات الخارجية هناك تدابير أخرى، لافتة إلى أن حب الملكة الراحلة للترحال كان يعني أن مستشاري الدولة، وعادة ما تكون والدتها إليزابيث وشقيقتها الأميرة مارغريت، غالبًا ما يقدمون الموافقة الملكية على أعمال البرلمان - وهي العملية التي من خلالها يوقع الملك على القوانين الجديدة - أو حتى، في بعض الأحيان، إعلان الطوارئ في الدولة. كما لفتت إلى أنه عين تشارلز نفسه مستشارين للدولة العام الماضي خلال رحلاته إلى ألمانيا ورومانيا.

انتزاع السلطة

وفيما يتعلق بسلطته السياسية، قالت "بولتيكو" إنه على الرغم من أن العاهل البريطاني يتمتع بسلطة سياسية قليلة، إلا أنه ينفذ عددًا لا يحصى من الواجبات الدستورية، بما في ذلك إعطاء توقيعه أو موافقته الشفهية على الوثائق القانونية في اجتماعات هيئة استشارية غامضة تعرف باسم مجلس الملكة الخاص.

ويمكن لمستشاري الدولة القيام بمعظم الواجبات نفسها، ولكن مع استثناءين. ولا يجوز لهم حل البرلمان أو تعيين أعضاء جدد في مجلس اللوردات - وكلاهما عمل محظور بموجب القانون، خشية أن يفسد المستشار؛ حيث "يمكنهم، من الناحية النظرية، تعيين رئيس وزراء جديد".

ومع ذلك، إذا فقد الملك القدرة على الإمساك بالقلم، أو التحدث بوضوح، فمن الواضح أن الوقت قد حان للوصاية.

الأمير ويليام سيصبح الوصي

في هذا الإطار، أكدت "بوليتيكو" أنه عند هذه النقطة، فإن التالي في ترتيب ولاية العرش – في هذه الحالة الأمير ويليام – سيصبح الوصي رسميًا.

وبينت أنه كما هو الحال مع مستشاري الدولة، يمكن للوصي أن يفعل أي شيء تقريبًا لم يعد الملك العاجز قادرًا على القيام به، باستثناء منح الموافقة الملكية على التشريع الذي يغير خط الخلافة.

ونوهت "بوليتيكو" إلى أن الملك تشارلز ليس أول ملك بريطاني يتم تشخيص إصابته بالسرطان خلال فترة حكمه، لكنه على الأقل يتمتع برفاهية امتلاك كل الحقائق المتعلقة بحالته، مشيرة إلى أن مسألة التنازل عن العرش، قد لا تكون في حسابات تشارلز، لأنه خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية الطويلة، اعتبر القصر أن هذه كلمة "قذرة"، وبالنظر إلى أن تشارلز تعهد "رسميًا" بالحكم طوال الوقت المتبقي الذي منحه إياه الله، يبدو من غير المرجح أنه سيتبع خطى عمه الأكبر الملك إدوارد الثامن ويسلم العرش طواعية.

ورأت أنه يمكن للملك تشارلز الثالث أن يحكم لمدة 20 عامًا أخرى أو أكثر، وأنه في غضون ذلك، سوف يستمر الدستور البريطاني القديم وفق المؤرخين في "التخبط".

ووفقاً لكتاب الصحفي روبرت هاردمان الأخير عن الملك، فإن تشارلز لم يعجبه أي حديث عن إنشاء وصاية على العرش بينما كانت والدته لا تزال على قيد الحياة. ورغم أن قانون عام 1937 كان يهدف إلى تغطية كل الاحتمالات، فإنه فشل في هذا الصدد. وفي عام 1953، تم تعديله بحيث يصبح الأمير فيليب، زوج الملكة، بمثابة الوصي بدلاً من شقيقة الملكة، الأميرة مارغريت، في حالة وفاة زوجته. واعتبر هذا عادلاً لأنه والد وريث العرش.

في هذا السياق، قالت "بوليتيكو" إنه بالنظر إلى المستقبل، قد ينشأ سيناريو آخر غير مريح، إذا أصبح الأمير ويليام ملكًا في السنوات القليلة المقبلة، حيث سيصبح الوصي المؤهل في حالة وفاته ليس ابنه الأمير جورج، الذي لن يبلغ 18 عامًا حتى عام 2031، ولكن شقيقه شبه المنفصل عنه الأمير هاري، الذي يعبر حاليًا المحيط الأطلسي من كاليفورنيا لرؤية والده لأول مرة منذ عام تقريبًا.