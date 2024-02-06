سيناريوهات متنوعة.. من يتولى مهام الملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان؟

كشفت قناة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية عن تفاصيلإصابة تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بالسرطان، وبدء رحلة العلاج في لندن، وذلك بعد أسبوع من مغادرة الملك، البالغ من العمر 75 عامًا، المستشفى بعد إجراء عميلة خاصة بتضخم البروستاتا.

وأوضحت "CNN" أن المشاكل الصحية الأخيرة التي يعاني منها تشارلز بدأت الشهر الماضي عندما أعلن قصر باكنغهام، في 17 يناير الماضي، عن أن الملك سيذهب إلى المستشفى للخضوع "لإجراء تصحيحي" لتضخم البروستاتا الحميد، وتم تشخيص حالته بعد ظهور الأعراض عليه.

تفاصيل إصابة تشارلز بالسرطان

ومع ذلك، أثناء خضوع الملك لهذا العلاج، لوحظت مسألة منفصلة مثيرة للقلق، وفقًا لما صرّح به القصر، أمس الإثنين، وحددت الاختبارات اللاحقة أنه "نوع من السرطان".

وأكدت "سي إن إن" أنه لم يتم الكشف عن نوع السرطان الدقيق ولا يتوقع مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

وقال مصدر ملكي، لـ"سي إن إن"، إنه ليس سرطان البروستاتا لكنه لم يحدد المزيد، مشيرة إلى أنه نادرًا ما يتم الكشف عن الحالات الطبية المحددة لأفراد العائلة المالكة علنًا، لكن تشارلز اختار مشاركة تشخيصه لأنه أراد تشجيع الرجال الآخرين الذين قد يعانون من الأعراض على إجراء الفحص، كما يختلف الوضع عندما تؤثر الحالة على الواجبات العامة، عندها يكون من واجب القصر الكشف عما يجري، ولهذا صدر بيان مساء الإثنين.

ريشى سوناك يعلّق على إصابة تشارلز بالسرطان

وصرّح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، بأن تشخيص إصابة الملك بالسرطان "تم اكتشافه مبكرًا"، وفيما بدا وكأنها تصريحات غير رسمية خلال مقابلة إذاعية مع "بي بي سي"، قال سوناك: "لحسن الحظ، تم اكتشاف هذا الأمر مبكرًا، والآن يتمني الجميع أن يحصل على العلاج الذي يحتاجه حتى الشفاء التام"، كما صرّح القصر بأنه بناء على نصيحة أطبائه، سيؤجل الملك ارتباطاته العامة أثناء تلقيه العلاج، لكنه سيواصل أعمال الدولة وتوقيع الأوراق الرسمية.

وأضاف البيان أنه "لا يزال إيجابيًا تمامًا بشأن معاملته ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".

مهام تشارلز بعد إصابته بالسرطان

وقالت الشبكة إنه من المرجح أن يستمر الملك في تلقي البريد اليومي مع الأوراق الحكومية حتى يتمكن من مواصلة العمل من المنزل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يواصل الملك لقاءه الأسبوعي مع رئيس الوزراء، وسيتم اتخاذ ترتيبات بديلة إذا نصحه أطباؤه بتقليل الاتصال الشخصي.

كذلك سيؤدي الملك تشارلز واجبات الدولة، مثل حضور اجتماعات مجلس الملك الخاص، ومع ذلك، لا تزال تفاصيل كيفية هذا الأمر قيد الإعداد.

وقالت "سي إن إن" إن الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، سيعود إلى مهامه العامة غدًا الأربعاء للمرة الأولى، منذ أن خضعت زوجته كاثرين لعملية جراحية الشهر الماضي، وجاء الإعلان عن استئناف ويليام بعض الارتباطات الملكية قبل ساعات فقط من تشخيص إصابة الملك بالسرطان، كما أن ويليام على اتصال منتظم مع والده، وفقًا لمصدر مقرب من أمير ويلز.

وفي الوقت نفسه، يواصل أفراد الأسرة العاملون الآخرون ارتباطاتهم العامة، كما أنه يمكنهم أيضًا تولي بعض الواجبات الإضافية نيابة عن تشارلز إذا لزم الأمر، وسيعود هاري، الذي تحدث مع والده منذ تشخيص إصابته بالسرطان، إلى المملكة المتحدة في الأيام المقبلة، وفقًا لمكتب دوق ودوقة ساسكس.

من يتولى مهام الملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان

وأوضحت القناة الأمريكية أنه إذا مرض الملك أكثر ولم يستطع العمل، توجد أحكام دستورية معمول بها، فإذا كان الملك غير قادر على القيام بواجباته الرسمية بشكل مؤقت، في هذه الحالة يمكن استدعاء "مستشاري الدولة" للعمل نيابة عنه.

ويمكن تعيين مستشارين للعمل نيابة عن الملك من خلال ما يعرف بـ"المساعدة في استمرارية الدولة"، وسيُسمح لهم بالتوقيع على الوثائق، وحضور اجتماعات مجلس الملكة الخاص، واستقبال سفراء جدد، ولكن لن يقوموا ببعض الأدوار الدستورية الأكثر أهمية، مثل تعيين رئيس الوزراء.

وتشمل قائمة أفراد العائلة المالكة الذين يمكنهم أداء بعض المهام الملكة كاميلا والأمراء ويليام وهاري وأندرو والأميرة بياتريس، ففي عام 2022 قام الملك بتوسيع هذه المجموعة من أفراد العائلة لتشمل إخوته، الأميرة آن والأمير إدوارد، وإذا تم تفعيل هذا الخيار خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن يتم تصعيد دوقات ساسكس أو يورك للتصعيد لأنهما لم يعودا من أفراد العائلة المالكة العاملين.

وإذا أصبح الملك غير قادر تمامًا على القيام بواجباته الدستورية ولم تعد الدولة قادرة على العمل بشكل صحيح، فيمكن سحب صلاحياته وتوليها من قبل "الوصي"، وبموجب قانون الوصاية لعام 1937، سيكون هذا هو التالي في ترتيب ولاية العرش، وهو الأمير ويليام.

ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك دليل طبي "على أن الملك غير قادر في الوقت الحالي على أداء الوظائف الملكية بسبب عجز عقلي أو جسدي" أو "أنه لسبب محدد غير متاح لأداء تلك الوظائف"، كما يجب تكوين لجنة مكونة من أربعة أشخاص موافقة على الأدلة بأغلبية الأصوات.

وتتكون هذه اللجنة من رئيس مجلس اللوردات، ورئيس مجلس العموم، واللورد رئيس قضاة إنجلترا، ورئيس رولز، والملكة وسيتعين عليهم إعلان قرارهم كتابيًا، كما سيعلنون أيضًا ما إذا كان الملك مستعدًا لاستئناف مهامه أو متى وفي هذه الأثناء، سيتصرف الأمير ويليام باسمه.

وأضافت الشبكة أن التغييرات التي طرأت على عدد أفراد العائلة المالكة العاملين في السنوات الأخيرة لم تغير في خط الخلافة، فابن الأكبر للملك، الأمير ويليام، هو الأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني ويتبعه أبناؤه الثلاثة الأمير جورج البالغ من العمر 10 سنوات، ثم الأميرة شارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات.