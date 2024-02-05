القاهرة الإخبارية تكشف مفاجأة عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

كشف أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من بريطانيا، تفاصيل الإعلان عن إصابة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا بالسرطان.

وقال في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الملك يشعر بإيجابية شديدة وتعمد الإفصاح عن إصابته بالسرطان ليزيد من توعية العامة بخطورته، مؤكدًا أنه يمارس مهامه كملك وإن طلب منه الأطباء تأجيلها لأيام لتلقي العلاج.

وأكد أن المهام التي ستؤجل هي الزيارات والتنقل لأنه سيكون في المستشفى لتقلي العلاج خاصة أنه يبلغ من العمر الـ75، مشيرًا إلى أن البيان أكد أن الملك سيقوم بمهامه الإدارية كالتوقيع على الأوراق وهذا إشارة إلى أن هذا المكان لم يشغر، وأن الملك لديه رحلة علاج وهو متفائل بها.

سبب كثرة الحديث عن الأمير ويليام

وأشار إلى أن الحديث عن صحة الملك بدأ منذ أن تولى العرش منتصف العام الماضي وأن بريطانيا شهدت استقرارًا على مستوى الحكم وأن الملكة إليزابيث حكمت لعقود ولم يكن المنصب شاغرًا، وبعد أقل من عام يعلن عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان ولهذا يبدأ الحديث عن ولي العهد الأمير ويليام والبالغ من العمر 41 عامًا وما هي مؤهلاته.

وتابع، أن الملك تشارلز أدخل الشهر الماضي للمستشفى بسبب تضخم البروتستاتا وخلال الفحص تبين أن لديه سرطان آخر غير البروتستاتا ولم يتم الإفصاح عنه، مؤكدًا أنه هو من أخبر نجليه بمرضه وكذلك الأسرة.